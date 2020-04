Opposition vermisst Seehofer

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter von FDP und Grünen vermissen in der Corona-Krise öffentliche Stellungnahmen von Bundesinnenminister Seehofer. Der Grünen-Abgeordnete von Notz sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", es sei im Innenausschuss ein Thema, dass man den Minister derzeit schlicht nicht wahrnehme. Der FDP-Innenexperte Kuhle kritisierte, während sich Bayerns Ministerpräsident Söder vor jede Kamera stelle, sei Seehofer seit Wochen abgetaucht. Die Bekämpfung des Infektionsgeschehens sei aber nicht nur Sache der Bundesländer, sondern auch eine Angelegenheit der Innenpolitik. Der 70-jährige Seehofer hat sich in der Corona-Krise von Anfang an vorsichtig verhalten und etwa frühzeitig auf den Handschlag zur Begrüßung verzichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 07:00 Uhr