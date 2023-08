Opposition verlangt rasche Söder-Stellungnahme zu Aiwanger

München: Die Opposition im Bayerischen Landtag erwartet, dass sich Ministerpräsident Söder zu der Diskussion um Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern äußert. Danach wollen Grüne, SPD und FDP nach eigenen Angaben entscheiden, ob sie eine Sondersitzung im Landtag fordern. Stein des Anstoßes ist ein Flugblatt aus Schulzeiten, in dem Nazi-Gräueltaten verharmlost werden und das Aiwanger als Schüler besessen hat. Geschrieben haben will das Papier allerdings Aiwangers älterer Bruder. Aiwanger selbst erklärte schriftlich, er habe das Flugblatt nicht verfasst. Ministerpräsident Söder hatte seinen Stellvertreter zwar am Samstag aufgefordert, die Sache aufzuklären, hatte sich dann aber nicht mehr zu Aiwangers Erklärungen geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 07:00 Uhr