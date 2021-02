Opposition und Verbände fordern Ende des Fax-Zeitalters in Behörden

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter der Opposition fordern ein baldiges Ende des Fax-Zeitalters in Behörden. Der Grünen-Politiker von Notz will dafür ein konkretes Datum. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, gerade in der Pandemie zeige sich, dass digitale Kommunikationsstrukturen weiter sein müssten. Der Rechtsexperte der FDP im Bundestag, Martens, will Faxgeräte nur in Ausnahmen nutzen, etwa bei größeren Systemstörungen. Er bezeichnete sie als Ausdruck technischer Rückständigkeit deutscher Behörden und einer mangelhaften digitalen Infrastruktur.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 05:00 Uhr