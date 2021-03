Opposition und Gewerkschaften fordern wegen Pandemie mehr Kinderkrankentage

WWF vermeldet Rekordbeteiligung bei "Earth Hour" in Deutschland

Berlin: In vielen Städten weltweit haben Menschen mit der so genannten "Earth Hour" ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt. Um jeweils 20.30 Uhr Ortszeit wurden an bekannten Gebäuden für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet - etwa in Singapur, Tokio, Moskau mit dem Kreml und Sydney mit dem weltberühmten Opernhaus. In Paris verschwand der Eiffelturm in der Dunkelheit, in Berlin das Brandenburger Tor. Der WWF vermeldet für Deutschland eine Rekordbeteiligung. 575 Städte und Gemeinden hätten teilgenommen, zusammen mit 448 Unternehmen. Die Earth Hour soll auf Ressourcenverschwendung hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.03.2021 06:30 Uhr