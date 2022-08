Opposition übt Kritik an Gasumlage

Baerbock verspricht Menschen in Afhanistan weitere Unterstützung

Berlin: Zum Jahrestag der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban hat sich Bundesaußenministerin Baerbock besorgt über die Menschenrechtslage in Afghanistan gezeigt. Die Herrschaft der Taliban habe sich wie ein dunkler Schleier über das Land gelegt, erklärte die Grünen-Politikerin in Berlin. Viele Menschen dort hätten nicht genug zu essen, lebten in täglicher Furcht vor Verfolgung und würden in ihren Grundrechten beschnitten. Die Ministerin versprach den Menschen, sie nicht im Stich zu lassen. Deutschland werde sich weiter für Menschenrechte und demokratische Werte am Hindukusch einsetzen, so Baerbock. Am 15. August 2021 hatten die Taliban nahezu kampflos die Hauptstadt Kabul erobert.

