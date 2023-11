Opposition sieht Finanzpolitik der Ampel nach Karlsruher Urteil als gescheitert an

Berlin: Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts kritisiert die Union die Haushaltspolitik der Ampel-Regierung. CDU-Chef Merz sprach von einem historischen Tag für die Haushaltsgesetzgebung in Deutschland. Nach seinen Worten hat die Entscheidung langfristige Wirkungen auf die Finanzplanungen. Der Bundesregierung würden klare Grenzen aufgezeigt, was die Aufnahme von immer neuen Schulden angehe. CSU-Chef Söder sprach von einem Desaster. Eigentlich entfalle damit jede Legitimation, weiter regieren zu können. Söder gab Bundesfinanzminister Lindner die Hauptschuld. Dieser habe einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt - da müsse nach politischer Verantwortung gefragt werden. Die Bundesregierung kündigte an, nach dem Richterspruch Konsequenzen zu ziehen. Bundeskanzler Scholz sagte bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, es werde eine sorgfältige Prüfung, aber keinen Schnellschuss geben. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf der Bund Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, nicht für den Klimaschutz nutzen. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei damit verfassungswidrig, verkündeten die Karlsruher Richter am Vormittag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 18:00 Uhr