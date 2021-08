Opposition scheitert mit Eilantrag gegen Wahlrechtsreform

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Bundestagswahl am 26. September kann nach dem von Union und SPD neu beschlossenen Wahlrecht stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag abgewiesen, mit dem die FDP-, Grünen- und Linke-Abgeordneten die Änderungen mit sofortiger Wirkung kippen wollten. Die Richter wollen erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob die Wahlrechtsrefrom verfassungsgemäß ist. FDP, Grüne und Linke waren vor das höchte Gericht gezogen, weil sie sich durch die Neuregelung benachteiligt sehen, etwa im Umgang mit Überhangmandaten. Die Bundesregierung will mit ihrer Reform erreichen, dass der Bundestag künftig nicht mehr als 598 Abgeordnete hat. Derzeit sind es 709. Um das zu schaffen, sollen in Zukunft Überhangmandate nicht mehr voll ausgeglichen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 10:00 Uhr