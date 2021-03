Opposition rügt "chaotische Entscheidungsfindung"

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Scharfe Kritik an der Rücknahme des Osterlockdowns äußerte die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel. Sie sagte dem Sender "Phoenix", das Ganze zeuge davon, wie chaotisch mittlerweile die Entscheidungsfindung ablaufe. Diese würde nicht mehr auf einer verlässlichen Zahlen-Fakten-Basis beruhen. Der Kanzlerin bescheinigte sie eine Bunkermentalität. Sie habe sich weit vom Bürger und seiner Arbeitswelt entfernt. Weidel forderte eine Ende des Lockdowns und die Rückgabe von Freiheitsrechten an die Bürger. Die Grünen-Politikerin Brantner sagte, sie habe Respekt davor, wenn man Fehler erkenne und korrigiere. Zugleich sprach auch sie von Chaos beim Krisenmanagement. Brantner forderte zudem, die Entscheidungsfindung wieder in den Bundestag zu verlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 14:00 Uhr