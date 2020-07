Opposition reagiert unterschiedlich auf Kramp-Karrenbauers Umgang mit KSK

Würzburg verpasst vorzeitigen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga

Köln: Mit 1:5 haben die Würzburger Kickers in der dritten Liga heute Abend bei Viktoria Köln verloren. Der vorzeitige Aufstieg in die zweite Liga hat damit nicht geklappt. Aber den Unterfranken reicht am letzten Spieltag ein Unentschieden. Dann ist der Aufstieg sicher. In der zweiten Liga spielt in der nächsten Saison auf jeden Fall Braunschweig nach einem 3:2-Sieg gegen Mannheim. Die weiteren Ergebnisse: Ingolstadt - Magdeburg 0:2 Bayern München II - Duisburg 2:2 Großaspach - 1860 München 2:4 Unterhaching - Jena 2:2 Sollte sich die Tabelle am letzten Spieltag nicht mehr verändern, würde der 1. FC Nürnberg in der Relegation auf Ingolstadt treffen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 01.07.2020 22:00 Uhr