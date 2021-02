Opposition reagiert mit Kritik auf Merkels Regierungserklärung

Bayern öffnet Schulen ab 22. Februar und kippt nächtliche Ausgangssperre

München: In Bayern wird der Lockdown wie erwartet bis zum 7. März verlängert. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts mitgeteilt. Söder sagte, die Lage in Bayern habe sich deutlich verbessert, die zweite Welle sei gebrochen. Allerdings dürfe man nicht sorglos in die dritte Welle stolpern. Es sei entscheidend, die Gefahr der Virus-Mutationen zu erkennen. Die Schulen in Bayern werden ab dem 22. Februar schrittweise wieder geöffnet. Dann soll es für Grundschüler und Abschlussklassen Wechselunterricht geben. Gekoppelt ist der Präsenzunterricht aber an einen Inzidenzwert, der unter 100 liegen muss. Das gilt auch für die Öffnung von Kitas. Eine Ausgangssperre soll es in Bayern ab kommendem Montag nur noch in Regionen mit einer Inzidenz über 100 geben. Sie beginnt dann eine Stunde später als bislang - und gilt entsprechend von 22 bis 5 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 14:00 Uhr