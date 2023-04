Opposition kritisiert Wegner-Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nachts zunehmend bewölkt, später auch Regen.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst teils klar, teils wolkig. Dann zunehmend bewölkt und von Westen her Regen. Tiefsttemperaturen 9 bis 2 Grad. - Tagsüber trüb und vielerorts Regen, teils länger anhaltend. Am späten Nachmittag und Abend Gewitter möglich. Am Wochenende teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 20:00 Uhr