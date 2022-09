Opposition kritisiert mögliche Maskenpflicht im Herbst als unverhältnismäßig

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Deutschland für den kommenden Herbst und Winter gut gegen Corona gerüstet. Im Bundestag sagte der SPD-Politiker, man sei gut mit Impftstoffen ausgestattet und habe eine viel bessere Datenlage. Ausdrücklich verteidigte Lauterbach das neue Infektionsschutzgesetz und die darin festgelegte Möglichkeit der Maskenpflicht. Die CDU kritisierte, dass die Schwellenwerte für diese Pflicht nicht im Gesetz definiert seien. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher, Sorge, sagte, die Ampel-Koalition habe damit den Weg der Verhältnismäßigkeit verlassen. Nach seinen Worten muss Deutschland zurück auf einen Pfad der Normalität und Eigenverantwortung. Die AfD forderte die Maskenpflicht auch in Zügen aufzuheben, nachdem sie in Flugzeugen abgeschafft werden soll. Die Linke kündigte an, dem neuen Infektionsschutzgesetz nicht zuzustimmen, denn es sei wirr und für die Bürger nicht nachvollziehbar.

