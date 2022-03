Opposition kritisiert Lindners Haushaltsentwurf

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat den Haushaltsentwurf der Ampelkoalition für das laufende Jahr in den Bundestag eingebracht. Für die geplante Neuverschuldung von fast 100 Milliarden Euro wird die Schuldenbremse erneut ausgesetzt. Lindner führte als Begründung neben der Corona-Pandemie nun auch Maßnahmen zur Bewältigung des Ukraine-Krieges an. Dazu zählten etwa Entlastungen für Bürger und Wirtschaft, aber auch Hilfen für Flüchtlinge innerhalb und außerhalb Deutschlands. Als erster Redner der Opposition sprach CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er würdigte die von Kanzler Scholz Ende Februar zugesagten hundert Milliarden Euro für die Bundeswehr und monierte, dass davon kein Wort in Lindners Haushaltsentwurf stehe. Angesichts der hohen Spritpreise forderte Dobrindt von Lindner, die Mineralölsteuer und die Mehrwertsteuer auf Diesel und Benzin zu senken. Die haushaltspolitische Sprecherin der Linken, Lötsch, kritisierte die geplante Ausgabensteigerung für Rüstung, weil sie auf Kosten von Sozialausgaben gehe. Die AfD nannte die Schuldenpolitik der Bundesregierung eine Bankrotterklärung der deutschen Politik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 12:45 Uhr