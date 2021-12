Opposition kritisiert erste Regierungserklärung von Kanzler Scholz

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Scholz den politischen Schlagabtausch über die richtigen Zukunftskonzepte eröffnet. Unionsfraktionschef Brinkhaus warf der Ampel-Koalition vor, in zahlreichen Bereichen die Weichen falsch zu stellen. So kritisierte er das geplante Bürgergeld als Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen. AfD-Fraktionschefin Weidel warf der Regierung vor, durch ihre Migrationspolitik die Tore für die Einwanderung in die Sozialsysteme noch mehr zu öffnen. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali verlangte eine sofortige Prämie von 10.000 Euro für alle Pflegekräfte. Scholz hatte in seiner Regierungserklärung eine „Politik des Respekts“ versprochen und zugleich Extremisten den Kampf angesagt. Konkret kündigte er unter anderem an, mehr günstigen Wohnraum zu schaffen, den Mindestlohn auf zwölf Euro zu erhöhen sowie den Schienenverkehr auszubauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 15:00 Uhr