Opposition kritisiert Corona-Beschränkungen der Bundesregierung

Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Paris: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Nizza mit drei Toten hat Frankreich die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. Sie gilt landesweit. Das teilte Regierungschef Castex in Paris mit. Er sprach von einer ebenso feigen wie barbarischen Tat, die das ganze Land in Trauer versetze. Morgen will die Regierung in einer Krisensitzung über die Lage beraten. Ein mutmaßlicher Islamist hatte zuvor zwei Frauen und einen Mann in der Basilika Notre-Dame im Zentrum von Nizza mit einem Messer angegriffen und getötet. Der Täter schnitt nach Angaben der Polizei einer der Frauen die Kehle durch und versuchte, sie zu enthaupten. In Südfrankreich wurde ein weiterer mutmaßlich islamistischer Angreifer erschossen. Er hatte in Avignon Passanten mit einer Pistole bedroht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 14:00 Uhr