Opposition kritisiert bei Haushaltsdebatte neue Schuldenaufnahme

Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist fast überall zu Ende

München: Im öffentlichen Nahverkehr ist es heute in ganz Bayern zu erheblichen Verzögerungen und Ausfällen gekommen. Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi sorgte dafür, dass Pendler und Schüler mit Bus und Bahn nur mit Verspätung oder gar nicht vorwärtskamen. In der Landeshauptstadt München fielen die U-Bahnen den Tag über komplett aus. Die Straßenbahnen und Busse waren nur eingeschränkt unterwegs. Um 18 Uhr ist der Streik zwar in den meisten Städten zu Ende gegangen, es wird aber wohl auch in den kommenden Stunden noch zu Verspätungen kommen. In Nürnberg wird noch bis morgen früh um 1 Uhr gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Arbeitsniederlegungen den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Verdi fordert für die insgesamt etwa 87.000 Beschäftigten einen bundesweiten Tarifvertrag für den ÖPNV und mehr Geld.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 18:45 Uhr