Opposition in Thailand erzielt klaren Wahlsieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock will in Golf-Region für Frieden in Jemen und Sudan werben

Berlin: Außenministerin Baerbock bricht heute zu einem dreitägigen Besuch in der Golf-Region auf. Vor ihrer Abreise kündigte sie an, für Friedenslösungen im Jemen und im Sudan zu werben. Die Grünen-Politikerin lobte, dass Saudi-Arabien im Jemen nun auf Gespräche mit den Huthis setze, sei der richtige erste Schritt. Baerbock will nach eigenem Bekunden in Saudi Arabien und Katar auch über Menschenrechte sprechen. Sie wird am Mittag zunächst in Dschidda in Saudi-Arabien erwartet. Menschenrechtsgruppierungen wie Amnesty International werfen Saudi-Arabien willkürliche Verhaftungen und Hinrichtungen sowie eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 09:00 Uhr