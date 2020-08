Opposition in Belarus erkennt Wahlsieg Lukaschenkos nicht an

Nachrichtenarchiv - 10.08.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja erkennt das offizielle Ergebnis der gestrigen Präsidentenwahl nicht an. Sie betrachte sich als Wahlsiegerin, nicht Amtsinhaber Lukaschenko, sagte sie vor Journalisten. Es habe massive Manipulationen gegeben. Tichanowskajas Berater erklärten, die Opposition verlange eine Neuauszählung der Stimmen in Wahllokalen, wo Probleme aufgetreten seien. Zudem fordere die Opposition Gespräche mit den Regierenden über einen friedlichen Machtwechsel. Den vorläufigen offiziellen Ergebnissen zufolge hat Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Seine Hauptrivalin Tichanowskaja kam danach auf 9,9 Prozent der Stimmen. Bei Protesten in der Vergangenen Nacht sind laut Innenministerium 3.000 Demonstranten festgenommen worden. Zudem seien auf beiden Seiten rund 100 Menschen verletzt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.08.2020 12:15 Uhr