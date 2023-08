Opposition in Bayern findet Aiwangers Erklärung ungenügend

München: Der Opposition in Bayern reicht die Erklärung von Vize-Regierungschef Aiwanger in der sogenannten Flugblatt-Affäre nicht aus - sie sieht weiteren Klärungsbedarf. So sagte SPD-Fraktionschef von Brunn, ihm sei unklar, wofür genau Aiwanger sich entschuldigt habe. Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Schulze kritisierte Aiwangers Entschuldigung als nicht ausreichend. Noch seien zu viele Fragen offen. Aiwanger hatte am Nachmittag in einer Erklärung Verfehlungen in seiner Jugend eingeräumt. Er betonte aber, nie ein Menschenfeind oder Antisemit gewesen zu sein und bat um Entschuldigung, sollte er Gefühle verletzt haben. Zugleich erhob Aiwanger den Vorwurf, Ziel einer politischen Kampagne geworden zu sein. Am Donnerstag kommender Woche befasst sich der bayerische Landtag in einer Sondersitzung mit dem Fall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 21:45 Uhr