Opposition im Landtag kritisiert Corona-Politik der Staatsregierung

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und vereinzelt Schnee. In der Nacht gebietsweise etwas Schnee, in tiefen Lagen später auch Schneeregen. Tiefstwerte plus zwei und minus drei Grad. Die Aussichten bis Samstag: Teils länger anhaltende Regenfälle, morgen im Osten und in den Bergen anfangs auch Schneefälle. Der Wetterdienst warnt ab morgen vor starkem Tauwetter vor allem am Alpenrand und im Allgäu. Hochwassergefahr. Windig bei Höchstwerten von drei bis zehn Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2021 17:00 Uhr