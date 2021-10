Opposition gewinnt überraschend Wahlen in Tschechien

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bei den tschechischen Parlamentswahlen hat die Opposition überraschend einen Sieg errungen. Das konservative Bündnis kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf 27,8 Prozent. Zusammen mit einem weiteren Oppositionsbündnis hätten sie damit eine Mehrheit im Parlament und könnten eine Regierung bilden. Für Ministerpräsident Babis ist die Wahl eine große Niederlage: Seine populistische Regierungspartei liegt mit 27,1 Prozent nur auf Platz zwei. Seine bisherigen Verbündeten im Parlament, die Sozialdemokraten und die Kommunisten, scheiterten zudem an der Fünf-Prozent-Hürde. Babis war in den letzten Tagen durch die Enthüllungen der "Pandora Papers" zunehmend unter Druck geraten. Ihm wird vorgeworfen, sich mit Hilfe von Briefkastenfirmen eine Villa in Südfrankreich gekauft zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 21:00 Uhr