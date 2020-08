Opposition fordert im Wirecard-Skandal weitere Aufklärung

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch nach dem Auftritt von Finanzminister Scholz vor dem Bundestags-Finanzausschuss sieht die Opposition im Wirecard-Skandal Bedarf an weiterer Aufklärung. Die Grünen-Obfrau im Finanzausschuss, Paus, erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man wolle auch das Kanzleramt befragen. Ziel sei eine hunderprozentige und zügige Aufklärung. Die Grünen fordern zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen Untersuchungssausschuss. Bei den Liberalen ist man da anderer Meinung. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Dürr, erklärte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Scholz habe kaum zur Klärung beigetragen und nur bereits bekannte Fakten vorgetragen. Er sehe nach jetzigem Stand kaum eine andere Option, als einen Untersuchungsausschuss einzuberufen, damit eine lückenlose Aufklärung stattfinden kann, so Dürr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 11:00 Uhr