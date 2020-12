Opposition fordert Gesetz für Impfstrategie

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Politiker der Oppositionsparteien fordern eine Gesetzesgrundlage für die deutsche Impfstrategie. Bisher plant das Bundesgesundheitsministerium nur, eine Rechtsverordnung noch im Dezember zu veröffentlichen. Der FDP-Rechtsexperte, Thomae, kritisierte in der Zeitung "Welt", dass eine Verordnung nicht ausreiche, wenn es angesichts knapper Impfstoffe im Zweifel um Leben und Tod gehe. Die Linken Fraktionschefin Mohamed Ali brachte daher ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren unter parlamentarischer Beteiligung für die Impfstrategie ins Gespräch. Die Sprecherin der Grünen-Fraktion Schulz-Asche bezeichnete es als "grundrechtsrelevant", wer zuerst geimpft wird. Auch der Staatsrechtler und Mitglied des Ethikrats, Augsberg, hält eine Verordnung in Kombination mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission für nicht ausreichend. Er schlug vor, die Prioritäten beim Impfen im Infektionsschutzgesetz zu verankern. Die Europäische Arzneimittelagentur, EMA, will am 29. Dezember eine Entscheidung über die Marktzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer treffen. Die Chefin der Behörde, Cooke, sagte der Zeitung, dass man momentan recht sicher wisse, dass die Impfungen initial sehr gut wirken, ernsthafte Probleme hätte man längst gesehen. Dennoch gehe es nun darum, dass das Produkt sicher und in gleichbleibender Qualität produziert werden kann, so Cooke.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.12.2020 01:00 Uhr