Opposition fordert bessere Vorbereitungen auf den Herbst

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der aktuell niedrigen Infektionszahlen fordern mehrere Oppositionspolitiker von der Bundesregierung eine bessere Vorbereitung auf den Herbst. Vor allem die Schulen müssten dann besser gerüstet sein, meint Linke-Chefin Wissler im "Spiegel". Im vergangenen Sommer sei dies komplett versäumt worden. Wissler fordert nach den Ferien mehr Tests, Luftfilter und auch mehr Schulbusse. Mit Blick auf die Reiserückkehrer verlangt Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt Teststationen an den Grenzen und eine Testpflicht für Rückkehrer. Außerdem sollte sich die Impfkampagne jetzt gezielt an die Menschen richten, die bisher unschlüssig waren oder ihren Termin für die Zweitimpfung haben verstreichen lassen. /STOPP/ Das fordert auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann. Er schlägt vor, mobile Impfteams vor allem aufs Land und in soziale Brennpunkte zu schicken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 18:00 Uhr