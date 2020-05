Opposition findet Heils Grundrente "nicht zielgenau"

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat in erster Lesung über den Gesetzentwurf zur Grundrente debattiert. Sie sei ein wesentliches Projekt der Legislaturperiode für die gesamte Bundesregierung, sagte Arbeitsminister Heil. Er nannte das Beipiel einer Floristin, die nach 40 Vollzeit-Berufsjahren einen Anspruch auf 530 Euro im Monat habe. Mit der Grundrente seien es über 930 Euro. Dem SPD-Minister zufolge ist es nicht nur sozial geboten, Altersarmut zu verhindern. Vielmehr sei die Grundrente auch wirtschaftlich sinnvoll. Denn dieses Geld gehe nicht auf die hohe Kante, sondern direkt in den Konsum. - Die Opposition bemängelte, die Grundrente sei nicht "zielgenau". So monierte die AfD-Abgeordnete Schielke-Ziesing, sie sei sozial ungerecht, zu teuer und weitgehend wirklungslos. Besonders Befürftige erreichen nach ihren Worten oft nicht die erforderlichen 33 Beitragsjahre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 13:00 Uhr