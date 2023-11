Opposition erwartet von Scholz Klarheit über Haushaltskrise

Berlin: Mit Spannung wird die heutige Regierungserklärung von Kanzler Scholz im Bundestag erwartet. Die Opposition erhofft sich Klarheit darüber, wie die Regierung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse reagiert. Die AfD vermutet, dass sie auch für 2024 möglicherweise eine Notlage feststellen lassen will. Für das laufende Jahr hat das Kabinett diesen Beschluss schon gefasst - er muss aber noch vom Bundestag bestätigt werden. AfD-Haushaltsexperte Böhringer schlägt stattdessen vor, auf grüne Projekte in der Energiepolitik zu verzichten, keine Waffen in Kriegsgebiete wie die Ukraine zu liefern und keine Impfstoff-Vorräte mehr anzulegen. Ebenfalls im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Grünen-Fraktionschefin Dröge, man könne die fehlenden 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt nicht allein durch Kürzungen erreichen. Eine Möglichkeit sei aber der Abbau umweltschädlicher Subventionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 08:00 Uhr