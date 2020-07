Opposition droht im Fall Wirecard mit Untersuchungsausschuss

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Feuer in Kathedrale von Nantes wegen Brandstiftung

Nantes: Nach dem Feuer in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung. Es könne kein Zufall sein, dass das Feuer an drei Stellen ausgebrochen sei, sagte der Staatsanwalt von Nantes. Ein Brandherd sei bei der großen Orgel und zwei weitere links und rechts im Kirchenschiff festgestellt worden, hieß es weiter. Noch im Laufe des Tages sollen Ermittler die Kirche besuchen. Laut der örtlichen Feuerwehr ist der Brand unter Kontrolle, gelöscht sei er aber noch nicht. Der Schaden begrenze sich auf die große Orgel, dieser Bereich sei "völlig zerstört". Der Brand in der Kathedrale weckt in Frankreich Erinnerungen an das Feuer in der Pariser Kirche Notre-Dame, bei dem große Teile des berühmten Bauwerks zerstört wurden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 14:45 Uhr