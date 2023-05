Opposition bezweifelt Vorsprung Erdogans bei Präsidentenwahl

Meldungsarchiv - 14.05.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei liegt nach den bisherigen Auszählungen Amtsinhaber Erdogan klar in Führung - die Zahlen werden allerdings von der Opposition angezweifelt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sieht Erdogan derzeit bei rund 51 Prozent, Herausforderer Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP liegt demnach bei gut 43 Prozent. Offenbar sind aber bislang vor allem Hochburgen von Erdogans Partei AKP ausgezählt. Das oppositionsnahe Nachrichtenportal Anka sieht beide Kandidaten nahezu gleichauf knapp unter 50 Prozent. CHP-Politiker, unter anderem der Bürgermeister von Istanbul, Imamoglu, rufen dazu auf, den Zahlen der Staatsmedien nicht zu glauben. Die Zahlen der eigenen Wahlbeobachter zeichneten ein anderes Bild, so Imamoglu. Historisch hoch war offenbar die Wahlbeteiligung. Nach vorläufigen Zahlen lag sie bei 93 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 21:00 Uhr