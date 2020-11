Opposition bewertet Corona-Gipfel unterschiedlich

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Opposition im Bundestag hat unterschiedliche Erwartungen an den heutigen Corona-Gipfel von Bund und Ländern. So hält etwa die FDP nichts von weiteren Verschärfungen. Deren Generalsekretär Wissing sagte, zunächst müssten die Erkenntnisse über den derzeitigen Teil-Lockdown abgewartet werden, die man dann frühestens Ende dieser Woche einschätzen könne. Die AfD lehnt die Beschlussvorlage des Bundes als "vollkommen inakzetabel" ab. Immer tiefere Eingriffe in das Privatleben der Bürger, so der AfD-Vize Brandner, seien nicht hinnehmbar. Dagegen warnten die Grünen davor, die derzeitigen Corona-Auflagen zu schnell zu lockern. Allerdings, so die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckart, müsse jede weitere Einschränkung für die Bürger nachvollziehbar sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 13:00 Uhr