Opposition beurteilt Corona-Lockerungen als überfällig

München: Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern sind nach Auffassung der Opposition überfällig gewesen. Grünen Fraktions-Chefin Schulze kommentierte die Kontakterlaubnis mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammt. Damit werde die staatlich verordnete Vereinsamung der Menschen in Single-Haushalten endlich korrigiert, so Schulze. SPD-Chef Arnold sprach von einem wichtigen Signal, weil die Corona-Krise für viele, vor allem Ältere eine große psychische Belastung darstelle. Was die Notbetreuung für Kinder angeht, sind sich Grüne und SPD einig. Diese solle ausgeweitet werden, vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien, so Schulze. Die FDP fordert von der Staatsregierung eine Perspektive, wann die Kitas wieder für Alle Kinder öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 19:00 Uhr