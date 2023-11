Opposition bemängelt geringen Frauenanteil im neuen bayerischen Kabinett

München: Die Opposition im bayerischen Landtag übt Kritik an der Besetzung des Kabinetts von Ministerpräsident Söder. Grünen-Fraktionschefin Schulze hob hervor, dass nur vier Frauen in der Regierung vertreten sind. Schulze sprach von einem echten Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung. Söder habe die Hälfte der Bevölkerung 'mal wieder nicht im Blick. Schulze und SPD-Fraktionschef von Brunn riefen die Staatsregierung auf, mutige Entscheidungen für Bayern zu treffen, wie beim Thema Klimaschutz oder in der Sozial- und Bildungspolitik. Zuvor hatte Ministerpräsident Söder öffentlich gemacht, wer für die CSU im Kabinett sitzt. Die bisherige Ministerin für Digitales, Gerlach, übernimmt das Gesundheitsressort. Eric Beißwenger ist neuer Europaminister. Bei den anderen Ministerposten bleibt alles beim Alten. Die Freien Wähler hatten schon letzte Woche die Namen ihrer Minister genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 20:00 Uhr