Opposition beklagt Unregelmäßigkeiten bei türkischer Stichwahl

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonnig bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend sonnig, nur an den Alpen zeitweise wolkig und ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. In Böen lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht klar mit Tiefstwerten zwischen 11 und 6 Grad. Bis Mittwoch wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 15:00 Uhr