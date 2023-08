Opposition beantragt Sondersitzung des Bayerischen Landtags zu Aiwanger-Affäre

München: Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Aiwanger wird sich am Donnerstag nächster Woche im Landtag zur Flugblatt-Affäre erklären müssen. SPD, Grüne und FDP haben nach eigenen Angaben eine Sondersitzung des Zwischenausschusses gefordert. Der entsprechende Antrag, so hieß es, sei heute schriftlich bei Landtagspräsidentin Aigner eingegangen. Diese habe den Termin auf heute in einer Woche gesetzt. Der Zwischenausschuss des Landtags versteht sich als Vertretung des Plenums während parlamentarischer Pausen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 17:00 Uhr