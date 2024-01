"Oppenheimer" gewinnt mehrere Golden Globes

Los Angeles: Der Blockbuster "Oppenheimer" über den Erfinder der Atombombe hat bei den Golden Globes abgeräumt: Er erhielt die Auszeichnung als bestes Filmdrama, außerdem gewannen Christopher Nolan als bester Regisseur und Cilian Murphy als bester Schauspieler in einem Filmdrama je einen Golden Globe. Als beste Schauspielerin wurde die US-Amerikanerin Lily Gladstone für ihre Hauptrolle in "Killers of the Flower Moon"geehrt; sie setzte sich unter anderen gegen die Deutsche Sandra Hüller durch. Das französische Justizdrama "Anatomie eines Falls"gewann den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film. In der neuen Blockbuster-Sparte siegte der Kino-Hit "Barbie".

