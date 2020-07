Opfer von Germanwings-Absturz scheitern mit Klagen

Mutmaßlicher Doppelmörder von Schwandorf ist gefasst

Schwandorf: Der mutmaßliche Doppelmörder aus der Oberpfalz ist gefasst. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde der seit Tagen gesuchte 57-Jährige festgenommen. Die tschechische Polizei konnte ihn am frühen Abend nach einem Zeugenhinweis im tschechischen Domazlice dingfest machen. Details zur Festnahme will die Kripo Amberg morgen Mittag bekannt geben. Der 57-Jährige soll am vergangenen Wochenende seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund in Schwandorf getötet haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 21:00 Uhr