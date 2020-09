Opfer, Hinterbliebene und Politiker erinnern an Oktoberfestattentat 1980

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einem Gedenkakt wird zur Stunde an das Oktoberfestattentat von vor 40 Jahren erinnert. Neben Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter werden auch Überlebende sprechen. Bei dem Attentat auf der Theresienwiese wurden 12 Besucher des Oktoberfests ermordet, über 200 wurden verletzt. Am Wiesn-Haupteingang war eine Nagel-Bombe explodiert. Auch der rechtsextreme Bombenleger Gundolf Köhler starb. Es war der schwerste rechtsterroristische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Rahmen der Zeremonie wird auch ein neuer Gedenkort am Haupteingang eingeweiht. An seiner Gestaltung haben auch Überlebende mitgewirkt. Die Zahl der Teilnehmer an der Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 10:00 Uhr