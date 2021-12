Opfer des Oktoberfest-Attentats bekommt eine höhere Rente

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein Überlebender des Oktoberfest-Attentats hat sich mit dem Freistaat Bayern nach Jahren auf eine höhere Entschädigungszahlung geeinigt. Der Mann stimmte einem Vergleich zu und bekommt nun eine Rente, die knapp 400 Euro über der alten liegt. Der 52-Jährige war bei der Bombenexplosion 1980 schwer verletzt worden. Zwei seiner Geschwister starben vor seinen Augen. Seitdem leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung, er hat Schäden an Wirbelsäule und Gehör. Dies erkennt der Freistaat nun erstmals in vollem Umfang an. Beim Oktoberfest-Attentat kamen zwölf Wiesn-Besucher ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Auch der Täter, der rechtsextreme Student Gundolf Köhler, starb.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 14:15 Uhr