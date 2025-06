Opfer der Münchner Messerattacke kommen mit leichten Verletzungen davon

München: Nach der Messerattacke nahe der Theresienwiese werden die beiden Opfer keine bleibenden Schäden davontragen. Sie waren beim Angriff durch eine 30-jährige Frau nur leicht verletzt worden. Besonderes Glück hatte der 56 Jahre alte Mann, den die Klinge nur am Brustbein getroffen hatte, wodurch ein Stich Richtung Herz verhindert wurde. Auch beim zweiten Opfer - einer 25 Jahre alten Frau - hat eine ambulante Behandlung ausgereicht. Jetzt wird versucht zu ermitteln, was das Motiv der Angreiferin war. Die Polizisten hatten sie an Ort und Stelle niedergeschossen. Sie erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Ob eine Durchsuchung ihrer Wohnung ganz in der Nähe des Tatorts neue Erkenntnisse erbracht hat, ist derzeit nicht bekannt. Sie war zuvor nicht wegen Gewaltdelikten aufgefallen.

