Operntenor Peter Seiffert ist tot

Der deutsche Opernsänger Peter Seiffert ist tot. Wie seine Agentur mitteilt, starb Seiffert im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. Seiffert galt als einer der großen deutschen Heldentenöre - vor allem in Wagner-Opern. In Bayreuth sang er unter anderem zehn Jahre lang die Titelpartie in Lohengrin. Die Bayreuther Festspiele bezeichneten Seiffert in einem Nachruf als "ganz großen, wunderbaren Sänger". Bayerns Kunstminister Blume schreibt, Seiffert sei nicht nur Sänger gewesen, sondern auch "Erzähler, Magier und Menschenfänger".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 19:00 Uhr