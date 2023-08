Opernsängerin Renata Scotto stirbt mit 89 Jahren

Savona: Die italienische Opernsängerin Renata Scotto ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Die weltbekannte Sopranistin war dafür bekannt, dass sie vor allem in italienischen und französischen Opern ein ungewöhnlich breites Repertoire beherrschte, das die Werke von 18 Komponisten umfasste. Ihre langjährige Karriere führte Scotto in die wichtigsten Theater der Welt. Sie war außerdem als Opernregisseurin tätig. Ihre erste Regie-Arbeit war "Madame Butterfly" an der New Yorker Metropolitan Opera, die später unter anderem in der Arena von Verona und in Genua aufgeführt wurde. Scotto wurde zeit ihres Lebens mit der Opern-Legende Maria Callas verglichen. Scotto starb in der Nacht in ihrem Geburtsort Savona.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 15:00 Uhr