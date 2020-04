Opernintendant Jonas ist in München gestorben

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der langjährige Intendant der Bayerischen Staatsoper, Sir Peter Jonas, ist tot. Das teilte die Staatsoper mit. Jonas war weltweit tätig. Intendant in München war er von Anfang der 90er bis 2006. In dieser Zeit erweiterte er das Repertoire der Staatsoper und er setzte sich energisch für das Projekt "Oper für alle" ein. Auch nach seinem Rückzug verbanden das Haus und den Kulturmanager eine innige Freundschaft. Der gebürtige Engländer starb gestern Abend im Alter von 73 Jahren an Krebs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 18:00 Uhr