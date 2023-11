Opern-Intendant Zehelein erhält Deutschen Theaterpreis für Lebenswerk

Hamburg: Opern-Intendant Klaus Zehelein hat den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" für sein Lebenswerk erhalten. Der Preisträger habe sich unglaublich mutig für ein neues Verständnis von Musiktheater eingesetzt, sagte der russische Regisseur Kirill Serebrennikow in seiner Laudatio am Abend im Hamburger Thalia Theater. Der 83-jährige Zehelein war von 1991 bis 2006 Opern-Intendant an der Staatsoper Stuttgart. Danach leitete er die Bayerische Theaterakademie August Everding im Münchner Prinzregententheater. Der undotierte Deutsche Theaterpreis wird in zwölf Kategorien für herausragende künstlerische Leistungen vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 08:00 Uhr