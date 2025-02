Openai will erstes deutsches Büro in München eröffnen

München: Die KI-Firma OpenAI wird ihr erstes deutsches Büro in der Landeshauptstadt eröffnen. Das teilte das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, in San Francisco mit. Konzernchef Altman sagte, Deutschland sei für technisches Know-how und industrielle Innovation bekannt. In München haben bereits Firmen wie Apple, Microsoft und Intel ihre Standorte. Lob für die Entscheidung kommt von der bayerischen Staatsregierung. Bayerns Wissenschaftsminister Blume sagte, München sei auf dem besten Weg, das "KI-Mekka Europas" zu werden. Der Schritt des Unternehmens sei kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger Politik und richtiger Investitionen. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger betonte, die bayerische Staatsregierung habe mit ihrer Hightech-Agenda den richtigen Impuls gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 10:00 Uhr