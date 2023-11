OpenAI trennt sich überraschend von Chef Sam Altman

San Francisco: An der Spitze des Unternehmens OpenAI kommt es überraschend zu einem Wechsel. Die Entwicklerfirma hinter Chat GPT hat sich von ihrem Mitgründer und Chef Sam Altman getrennt. Wie es in einer Stellungnahme des Verwaltungsrats heißt, war Altman in seiner Kommunikation mit dem Gremium nicht durchweg aufrichtig. Man habe daher kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiter zu leiten. Vorläufig soll demnach Technologiechefin Mira Murati an die Unternehmensspitze rücken, bis die dauerhafte Nachfolge geklärt ist. Altman schrieb auf der Online-Plattform X, er habe seine Zeit bei der Firma geliebt und werde später mehr dazu sagen, was als Nächstes komme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 12:00 Uhr