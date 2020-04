OPEC verständigt sich auf Senkung der Öl-Produktion

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Organisation Erdöl exportierender Länder hat sich mit Russland, Saudi-Arabien und anderen Ölförder-Ländern darauf geeinigt, die weltweite Fördermenge zu reduzieren. Wie die OPEC in der Früh nach einer nächtlichen Videokonferenz mitteilte, wird die Tagesproduktion um zehn Millionen Barrel Öl pro Tag gekürzt. Das entspricht etwa zehn Prozent des weltweiten Angebots. Die Kürzung soll zunächst für Mai und Juni gelten. Danach solle die tägliche Fördermenge schrittweise angepasst werden. Der Ölpreis war in den vergangenen Wochen stark gefallen - zum einen wegen der Coronakrise, aber auch wegen eines Preiskampfes zwischen Russland und Saudi-Arabien. Ob die jetzige Entscheidung den Ölpreis und damit auch die Preise an den Tankstellen wieder in die Höhe treibt, ist bisher nicht klar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 10:45 Uhr