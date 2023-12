Opec macht mobil gegen Abkehr von fossilen Energien

Dubai: Bei der Weltklimakonferenz sorgt ein Brief der Opec für Wirbel. Die Organisation Erdöl-exportierender Länder ruft ihre Mitglieder auf, alle Beschlüsse gegen fossile Energien zu blockieren. Die spanische Umweltministerin nannte es widerwärtig, sich ehrgeizigen Beschlüssen bei den Klimaverhandlungen entgegenzustellen. Bundesaußenministerin Baerbock forderte den kompletten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Ähnlich äußerte sich die Welthungerhilfe. Insgesamt fordern mindestens 80 Länder ein Abkommen, das einen Ausstieg aus fossilen Energien vorsieht. Die Klimakonferenz in Dubai ist so langsam auf der Zielgeraden. Die Teilnehmer beraten über ein Abschlussdokument. Am Dienstag soll das Treffen enden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 12:00 Uhr