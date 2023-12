Opec-Brief sorgt bei Weltklimakonferenz für Wirbel

Dubai: Die Organisation Erdöl-exportierender Länder OPEC hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, jegliche Beschlüsse der Weltklimakonferenz gegen fossile Energien zu blockieren. Das geht aus einem Brief des Generalsekretärs hervor, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Kritik an dem Aufruf kommt aus Reihen der EU: Es sei widerwärtig, dass sich die OPEC-Länder ehrgeizigen Entscheidungen bei den Verhandlungen entgegenstellten, sagte die spanische Umweltministerin Ribera. Auch Bundesaußenministerin Baerbock fordert den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. /STOPP//Die Delegierten bei der Weltklimakonferenz beraten derzeit über das Abschlussdokument - am Dienstag soll das Treffen enden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 10:45 Uhr