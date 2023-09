Online-Verzeichnis über Kliniken soll im April kommen

Berlin: In Deutschland sollen sich Patienten bald mit einem staatlichen Online-Verzeichnis über Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser informieren können. Das sieht ein Plan von Gesundheitsminister Lauterbach vor, den das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat. Das Transparenzverzeichnis soll in verständlicher, interaktiver Form über das Angebot am jeweiligen Klinikstandort informieren. Der Start wird für den kommenden April angestrebt. Das Gesetz soll eine geplante große Krankenhausreform ergänzen, auf deren Grundzüge sich Bund und Länder mehrheitlich verständigt hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 13:45 Uhr