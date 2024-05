Online-Portal zu Krankenhäusern geht an den Start

Berlin: Wer eine medizinische Behandlung braucht, kann sich seit heute online über die Spezialisierungen der Krankenhäuser informieren: Der erste bundesweite Klinik-Atlas ist an den Start gegangen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte bei der Vorstellung, mit wenigen Klicks könnten Bürger Kliniken vergleichen und die für sie beste Einrichtung in der Nähe finden. So gibt es etwa Informationen darüber, wie viele Operationen pro Jahr durchgeführt werden, wie viele Betten und wie Pflegepersonal es gibt. Kritik kommt hingegen von der Deutschen Stiftung Patientenschutz: Nach deren Auffassung fehlen Gewichtungen, insbesondere mit Blick auf die vielen älteren Patienten. Lob kam dagegen vom AOK-Bundesverband: Er sprach von einem richtigen Schritt und einer guten Ergänzung zu den bisherigen freiwilligen Informationsangebote der Krankenkassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 22:00 Uhr