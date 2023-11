Online-Plattform X verklagt Autoren eines kritischen Berichts

San Francisco: Nach Problemen mit Werbekunden hat der Twitter-Nachfolger X mehrere Autoren eines kritischen Berichts verklagt. Elon Musks Online-Plattform wirft der Organisation "Media Matters for America" gezielte Manipulation vor. X behauptet in der Klage, "Media Matters" habe künstlich eine Situation geschaffen, in der die Werbeanzeigen neben Beiträgen mit extremistischem Inhalt auftauchten. Die Organisation wies die Anschuldigung zurück. Sie hatte aufgedeckt, dass auf der Online-Plattform Werbung etwa von IBM, Apple oder Disney neben Beiträgen mit positiven Äußerungen über Adolf Hitler und die NS-Ideologie aufgetaucht war. Daraufhin hatten die großen Werbekunden ihre Anzeigen gestoppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 08:00 Uhr